Die Eröffnung ist am Freitag (25. Oktober) um 19 Uhr in der Titanickhalle, Am Hawerkamp 31. Der Rundgang durch die Ateliers ist möglich am Freitag von 19.30 bis 22 Uhr, Samstag von 15 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.