Die 24 Fahrzeuge von Philipp Heitmann vermitteln auf dem Send trotzdem ein neues Fahrgefühl. Denn mit ihnen ist Rammen jetzt auch mit dem Hinterteil möglich.

„Das Driften vermittelt ein ganz neues Fahrgefühl“, schwärmt Philipp Heitmann. Der Send-Schausteller hat 130 000 Euro in seine alte Autoscooter-Bahn investiert und alle 24 Fahrzeuge mit freischwingenden Hinterachsen ausgestattet, die während der Fahrt per Funk-Fernbedienung aus dem Kommandostand aktiviert werden können.

Wie in einem Sportwagen

Der Fahrer fühlt sich im Drift-Scooter wie in einem Sportwagen, in der Kurve bricht das Heck aus und vermittelt ein völlig neues Scooter-Erlebnis. Heitmann: „Einige Schausteller rüsteten bereits einen oder zwei Fahrzeuge um. Ich habe gleich die ganze Flotte modernisiert, weil das bei den Jugendlichen so gut ankommt.“

Und auf der Bahn können die „Drifter“ jetzt auch mit dem Hinterteil während der flotten Fahrt die anderen rammen, früher ging das nur mit der Frontpartie. „Noch mehr Spaß für unsere Fahrgäste und das fördert auch die Beliebtheit in diesem Kult-Fahrgeschäft, so Heitmann.