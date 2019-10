Kulturzentrum in Münster: Erste Adresse für die Kunst

Wenn eine Stadt zum richtigen Zeitpunkt das richtige Angebot unterbreitet, dann kann man – mit vergleichsweise geringem Aufwand – große Erfolge feiern. Genauso das scheint Münsters Kulturdezernentin Cornelia Wilkens und Marcus Lütkemeyer von der Kunsthalle Münster gelungen zu sein.

Sie wollen bis 2022/23 die leerstehenden Gebäude am Hoppengarten mit neuem Leben füllen und sie – mit Förderung des Landes NRW – zu einer ersten Adresse für ambitionierte Nachwuchskünstler machen.

Münster als Ersatzstandort

Zum Hintergrund: Das Land NRW vergibt seit Jahren Stipendien an ambitionierte Kunsthochschul-Absolventen, die dann für ein Jahr auf Schloss Ringenberg am Niederrhein leben und arbeiten dürfen.

In absehbarer Zeit steht das Schloss für dieses ambitionierte Projekt, das sich unter anderem auch an niederländische Künstler wendet, nicht mehr zur Verfügung. Münster hat es laut Wilkens geschafft, sich als Ersatzstandort für den Niederrhein anzubieten. Auch wenn noch nicht alle Details geklärt sind, so werden doch in absehbarer Zeit jeweils im Jahresrhythmus zwischen fünf und sieben bildende Künstler nach Münster kommen, darunter auch Kuratoren.

Unterkünfte und Atelierräume anbieten

Hier kommt nun das Hoppengarten-Areal nahe des Neubaugebietes Markweg ins Spiel. Das städtische Gebäude-Ensemble beherbergt bereits jetzt einige Ateliers sowie Proben- und Lagerräume für das Theater im Pumpenhaus und diverse Theatergruppen aus der freien Szene.

Weite Teile indes stehen leer, seitdem die frühere Flüchtlingsunterkunft aufgegeben wurde. Das zwischenzeitlich an das städtische Unternehmen Wohn- und Stadt verpachtete Gebäude ging zu Jahresbeginn an die Stadt zurück und soll in den kommenden Jahren saniert und umgebaut werden – unter anderem mit dem Ziel, hier den Stipendiaten Unterkünfte und Atelierräume anbieten zu können.

Hoffnung auf Querverbindungen

„Der Hoppengarten soll zu einem herausragenden Produktionsstandort für Bildende und Darstellende Kunst in Münster ausgebaut werden“, hofft Wilkens überdies auf möglichst viele Querverbindungen, die sich zwischen der Pumpenhaus-Szene und den Stipendiaten ergeben sollen.

Und weil das Gelände des alten Heerdekollegs so groß ist, plant die Stadt hier auch noch den Bau einer Kita.