Die Überquerung der Bahnhofstraße und der Eisenbahnstraße soll für Fußgänger und Radfahrer sicherer werden. Deswegen lässt das städtische Amt für Mobilität und Tiefbau dort in diesen Tagen eine neue Ampeltechnik installieren. Jetzt wurden übergangsweise Baustellenampeln aufgestellt.

An der Bahnhofstraße in Höhe des Metropolis-Hochhauses gab es für die Überquerung der Busspur seit zwei Jahren eine provisorische Ampelschaltung, so Ulrich Zelke vom Tiefbauamt. Die Beobachtung des Verkehrs habe ergeben, dass es für die Fußgänger-Sicherheit besser sei, das Signal dauerhaft beizubehalten.

Unfallgefahr verringern

Eine Unfallgefahr lauerte bisher für querende Fußgänger und Radfahrer auch an der Eisenbahnstraße in Höhe des Iduna-Hochhauses. Hier beachteten Autofahrer bisweilen nicht das Grünsignal für Fußgänger und Radfahrer, die von der und zur Erlöserkirche die Straße querten.

„Besonders bei Rückstau kam es dazu, dass Autofahrer einfach weiter aufgerückt sind“, so Zelke. Hier wird nun die Mittelinsel auf der Eisenbahnstraße ausgebaut und für den Autoverkehr eine zusätzliche Ampel in­stalliert, damit auf allen Spuren das Signal gut sichtbar ist. In der kommenden Woche sollen die Arbeiten an diesen beiden Stellen beendet sein.