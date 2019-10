Münster -

In Deutschland gedenkt man verstorbener Menschen normalerweise in aller Stille. Die Mexikaner sind da ganz anders: Sie feiern am „Día de los Muertos“ allen Ernstes die Rückkehr der Seelen der Verstorbenen zu den Familien. Und das ausgesprochen fröhlich. Die VHS Münster feiert den Tag der Toten am Samstag (2. November) mit.