Hervorragende Aussichten aus 30 Metern Höhe

"Der Ausblick ist überragend", da sind sich Olga, Vitali und ihr Sohn Danil Rudi einig. Von der obersten der neun Etagen von "The Tower" schauen sie über den Send hinüber zum Riesenrad. Auf dem Weg nach oben haben die drei Münsteraner die Überraschungen des Laufgeschäftes an der Ecke Gerichtsstraße genossen, sagt Familie Rudi. Nur ein Raum, der sei für den Fünfjährigen Danil ein bisschen zu gruselig gewesen.

Der Weg nach oben ist gespickt mit einer Mischung aus Geschicklichkeitsprüfungen, Gruselkabinett und visuellen Reizen, die man mit einer Brille aus Multispektral-Folie noch intensiver erfährt.

Nichts für Angsthasen

"Ganz neu ist der Sky Loop", sagt Sissi Blume, Juniorchefin des Geschäfts, und zeigt nach oben. In schwindelerregender Höhe werden dort Wagemutige an einem Arm um 360 Grad gedreht. Nichts für Angsthasen. Eine Gruppe junger Mädchen traut sich. Als sie auf dem Kopf stehen und nach unten auf Heitmanns Autoscooter schauen, kreischen sie ein wenig.

Herbstsend 2019 - Eröffnung am Samstag bei strahlendem Oktoberwetter 1/95 Foto: Matthias Ahlke

Foto: Vitali (v.l.), Danil und Olga Rudi genießen die Aussicht von der obersten Etage von "The Tower".

Der letzte Besuch in Münster ist schon einige Jahre her. Aber das habe seinen Grund, sagt Sissi Blume. Ein Laufgeschäft brauche ständig Neuerungen, müsse immer weiterentwickelt werden. Wenn die Überraschungen bekannt sind, gehe niemand mehr hinein. "Wir können also nicht jedes Jahr auf die gleichen Plätze gehen", erklärt Sissi Blume.

So viel kostet der Tower

Auf dem Weg nach unten ist so eine Neuerung. Einen kurzen Abschnitt fährt man mit einem Segway. Als die Bordstein-Flitzer populär wurden, hätten sie sie integriert. Man müsse sich eben immer wieder neu erfinden. Der Preis für die Kreativität: 5 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder (bis 1,50 Meter).

Zurück auf dem Boden der Tatsachen, füllt sich der Send am Nachmittag schlagartig. Bei diesem Wetter sind die Aussichten von unten gut - für die Schausteller wie für die Send-Besucher.