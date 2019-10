Mit kräftigen Bewegungen zerreißt er das weiße Hemd, verknotet die herab hängenden Stoffstreifen wild und trägt nun mit Stolz dieses ungewöhnliche Königsgewand. Überrascht muss er jedoch feststellen, dass er statt in einem Königspalast fortan in einer psychiatrischen Klinik leben wird.

Benjamin Pfordts Oper „Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen“, die am Samstag in der Aula der KSHG unter großem Beifall uraufgeführt wurde, basiert auf der von Pfordt für diese Oper bearbeiteten gleichnamige Novelle Nikolai Gogols. Deshalb werden Fragmente der fiktiven Tagebuchskizzen des Protagonisten immer wieder in Auszügen auf die große Leinwand im Hintergrund der Bühne gebeamt. Sie zeigen durch zunehmende Wirrnis den Wahnsinn des Büroangestellten Popriscin.

Komponist Pfordt schließt mit diesem Werk seinen Masterstudiengang „Musik im Kontext“ an der Musikhochschule Münster ab. Das gut eineinhalbstündige Werk ist bühnentauglich und gut instrumentiert. Ein 16-köpfiges Kammerorchester (darunter die fantastische Trompeterin Annabell Bialas) fügt unter dem umsichtigen musikalischen Leiter Julian Frebel Instrumentalfarben hinzu – teils melodienfreudig und farbig wie die Musik Brittens, teils verschmitzt aufmüpfig wie die Werke Hindemiths, manchmal durch das präparierte Klavier und die nicht ganz konventionelle Harmonik deutlich auf die Mitte des vergangenen Jahrhunderts weisend. Danijel Tropcic als arroganter Abteilungsleiter, Katharina Aretz als naiv-laszive Tochter des Direktors, der die unerfüllte Liebe des Wahnsinnigen gilt, Amanda Ellison und Maria Christina Tsiakourma als herrlich kläffende Hündchen in flauschiger Fellweste und die stummen Rollen von Antonia Lückemeier begleiten Bastian Röstel auf der Bühne. Der Bassbariton zeigt nicht nur sängerisch, sondern auch schauspielerisch, dass er im Opernfach bestens aufgehoben ist. Bis zum letzten Takt bleibt er agil, spielt immer nach vorn mit wohl dosiertem Vibrato und gelungenen Phrasierungen.

Einige Kürzungen würden dem gelungenen Werk trotzdem gut tun, um die Wandlung Popriscins prägnanter zu gestalten. Dennoch ist dies ein beachtlicher kompositorischer Wurf.