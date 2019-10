Mauritz: Am Friedhof ist kein Parkplatz frei

Wenn man mit Besuchern des Mauritzer Friedhofes spricht, dann ist schnell von Parkproblemen die Rede. Es sei viel schwerer geworden, einen freien Parkplatz zu finden – und zwar sowohl am Mauritz-Lindenweg als auch an der Manfred-von-Richthofen-Straße. Dies sei nicht nur der Fall, wenn gerade Beerdigungen stattfinden – sondern praktisch immer, wenn keine Ferien sind.

Denn dann, so berichten Friedhof-Besucher, würden sämtliche Parkplätze oft stundenlang von Berufsschülern blockiert. Sie verhielten sich „rücksichtslos“, kritisiert auch eine Leserin unserer Zeitung. Alternative Parkmöglichkeiten hält sie für nicht akzeptabel. Zum Teil sei dort die Parkdauer begrenzt, zum Teil sei der Weg zu Trauerhalle und Gräbern von dort zu weit, Gehbehinderte könnten ihn nicht bewältigen. Ihr Vorschlag: einige Parkplätze nur für Friedhofsbesucher und Beerdigungsteilnehmer freizuhalten.

Reservierung von Parkraum nicht möglich

Dass der Parkdruck rund um den Mauritz-Friedhof wegen Berufsschulen, Stadtbad Ost und Klarastift in der unmittelbaren Nachbarschaft „sehr hoch“ sei, räumt auch die Stadtverwaltung ein. Zwar gebe es Parkplätze an der Manfred-von-Richthofen-Straße, am Mauritz-Lindenweg sowie auf dem großen Parkplatz am Friedhof/Stadtbad Ost – doch die seien oftmals von Dauerparkern besetzt, berichtet die Straßenverkehrsbehörde.

Eine Reservierung von Parkraum für einen bestimmten Personenkreis wie Friedhofsbesucher sei aus Gleichbehandlungsgründen nicht möglich. Der vorhandene öffentliche Parkraum stehe allen gleichermaßen zur Verfügung, stellt die Stadt klar.

Selten Beschwerden

Bereits Mitte des Jahres seien acht weitere Stellplätze auf dem Mauritz-Lindenweg in der Nähe des Haupteingangs des Friedhofs mit einer Kurzzeitparkregelung ausgewiesen worden (maximal drei Stunden mit Parkscheibe). Insgesamt seien dort nun 15 Parkplätze zeitlich begrenzt. Aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde und der Verkehrsüberwachung ist die Anzahl an Kurzzeitparkplätzen an dieser Stelle „bedarfsgerecht“. Eine Anfrage bei der Friedhofsverwaltung habe ergeben, dass dort nur sehr selten Beschwerden zu Parkplatzproblemen eingegangen seien. „Die zeitlich begrenzten Stellplätze werden im Rahmen der personellen Möglichkeiten regelmäßig überwacht, um die Fluktuation auf diesen Plätzen zu gewährleisten“, so die Straßenverkehrsbehörde weiter.

Zudem seien auf dem Parkplatz Manfred-von-Richthofen-Straße/Mauritz-Lindenweg drei Behindertenparkplätze, auf dem Vorplatz des Stadtbades zwei Behindertenparkplätze und in Höhe des Altenzentrums an der Andreas-Hofer-Straße zwei Behindertenparkplätze eingerichtet worden. Auch prüfe die Stadt, ob an der Manfred-von-Richthofen-Straße weitere Stellplätze zeitlich begrenzt werden können.