„Karneval ist bunt, und wir sind bunt. Das passt zusammen, und unsere Anfänge auf der Bühne starteten ja auch im Karneval“, so Liesner. Inzwischen ist Funky, bei dem Liesner seit 15 Jahren als Tanzlehrer aktiv ist, mit über 260 behinderten und nichtbehinderten Akteuren Europas größtes inklusives Tanz-Ensemble.

Zu neuen Ehrensenatoren werden der Ex-Prinz und Generalprinzmarschall Paul Middendorf sowie Ordensspender Jan Olonscheck (Firma Agora Personal und Sicherheit) ernannt. Neue Ehrenkommandeuse wird Dagmar Krautwald, seit 1995 bei den Schlossgeistern aktiv als Tänzerin, Trainerin und Tanzbeauftragte. Aktuell ist Krautwald zweite Vorsitzende des Tanzsportvereins der Schlossgeister. Die Ehrensenatoren werden am 23. November in der Tanzschule Berns in Amelsbüren ernannt.

Auch einen neuen Ehrengardisten gibt es. Ordensmeister und Tanzsportverein-Kassierer Thorsten Röbig wird bei der Vorstellung der Garden am Sonntag (3. November) in der Stadthalle Hiltrup närrisch befördert.

Erstmals in der 60-jährigen Geschichte stellen die Schlossgeister in der neuen Session mit Thorsten Brendel den Stadtprinzen, Brendel ist auch Präsident der Gesellschaft. „Ich freue mich auf das Amt und bin auf eure Unterstützung angewiesen. Gemeinsam wollen wir eine Super-Session feiern“, so Brendel am Freitagabend bei der Vorstellung aller Ordensträger der Schlossgeister in der Gaststätte „Stuhlmacher“.