Tagung der Grünen zum Thema Verkehr

Als „riesige Baustelle“ bezeichnete Maria Klein-Schmeink das alltägliche Gedränge in die Stadt. Rund 100.000 Pendler kämen am Tag nach Münster, davon 80 Prozent mit dem Auto, sagte die Bundestagsabgeordnete der Grünen, nachdem sie am Samstag die rund 80 Teilnehmer der zweiten grünen Mobilitätskonferenz in der Gesamtschule Mitte an der Jüde­felderstraße begrüßt hatte.

Es sei wichtig, die Verkehrswende auch auf kommunaler Ebene auf die Agenda zu setzen, rief sie ihren Parteikollegen zu, die aus Münster und den Gemeinden des Münsterlandes gekommen waren, um sich Gedanken über die Mobilität der Zukunft im Münsterland zu machen.

Wenn es nach Referent Ulrich Ahlke, dem ehemaligen Leiter des Amtes für Klimaschutz im Kreis Steinfurt, geht, dann müsse das Klima möglichst schnell durch weniger Auto- und mehr Rad- sowie Bahnverkehr geschont werden. „Müssen wir einen Regionalflughafen vorhalten, den wir als Kommunen stützen, wodurch Inlandsflüge Konkurrenz zur Bahn schaffen, während wir den ÖPNV mit ehrenamtlichen Bürgerbussen bedienen müssen?“, fragte Ahlke rhetorisch. Seine Antwort: „Das kann es nicht sein.“

Nachdem Michael Geuck­ler, Geschäftsführer Zweckverband SPNV Münsterland, über die Herausforderungen und Chancen einer Vernetzung von Bahnverkehr mit dem ÖPNV referiert hatte, skizzierte Reinhard Schulte, Leiter des Nahverkehrsmanagements der Stadtwerke Münster, die Busstrategie für Münster. Dabei besonders im Fokus: der Hauptbahnhof. Der sei eine „völlige Katastrophe“, so Schulte, weil dieser bei 2000 Abfahrten am Tag jetzt schon zu klein sei, wie er mit einem Zeitraffer-Video eindrucksvoll belegte. Es gebe einfach keine Wachstumsperspektive. Die brauche es aber, wenn mehr Menschen den Öffentlichen Nahverkehr nutzen sollen. Und deshalb müsse der Autoverkehr raus aus der Bahnhofstraße.

Apropos autofrei: In Bergen, Norwegen, erzählte Schulte, müssen Autofahrer, die in die City wollen, bezahlen. Das Geld ginge zweckgebunden in den ÖPNV. So mindere man auch das Finanzierungsproblem einer teuren Verkehrswende. „Die machen uns vor, wie es geht. Wir sind hier noch elend weit zurück“, sagte Schulte.