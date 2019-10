Närrische Botschafter mit Schwung

Die Aasee-Sternchen zeigen mit viel Schwung, Witz und Lässigkeit, wie uncool der Echtpelz ist. Im fantasievollen Dalmatiner-Outfit rocken die 16 Teenager am Sonntagnachmittag die Bühne bei der Tanzgruppenvorstellung der Narrenzunft Aasee (NZA), und die 511 Besucher in der ausgebuchten Stadthalle Hiltrup sind begeistert. „Eine wichtige Botschaft, die beim Publikum ausgesprochen gut ankommt. Das monatelange Training hat sich gelohnt“, so der Chef der NZA-Gardetanzsportgruppen, Sven Ahrens.

Wie so häufig ist es die fast grenzenlose Vielfalt der Showtänze, mit denen die Aasee-Narren im Karneval punkten können. Beispiel Wellenbrecher: Das Männerballett geht in dieser Session unter dem Motto „Ob unter oder über Wasser, Hauptsache Spaß“ an den Start und taucht unter und auf vor einem Bühnenbild mit Südsee-Atmosphäre mit zwei verliebten Seepferdchen, seltsam schnappenden Haifischen, einem einsamen Schwimmer mit Gummi-Ente und einer ausschweifenden Küstenparty im locker-leichten Strandlook. Vielseitig, temperamentvoll und immer wieder überraschend erobern die Herren die Gunst der Zuschauer.

Wie bei allen Formationen sind die Kostüme echte Handarbeit, nichts kommt von der Stange, alles wird nach eigenen Entwürfen von einem Team eigener Näherinnen realisiert. „Wir sind eine große Familie, jeder ist für jeden da und das ist am Ende vielleicht auch unser Erfolgsrezept“, so NZA-Präsident Mortimer Behrendt.

Die Aasee-Nixen holen Kindheitserinnerungen aufs jecke Parkett und präsentieren ihre Version von „Bezaubernde Jeannie 2.0.“ Die legendäre Flaschengeisterfrau aus der amerikanischen TV-Kultserie taucht neuzeitlich in einem Mix moderner Musik wieder auf. Die Botschaft ist allzeit aktuell: „Nur die Liebe zählt!“

Auch die Kleinsten, in dieser Session als putzmuntere Streifenhörnchen unterwegs, haben eine Mission: „Streiten, Quatsch machen, sich wieder vertragen und gemeinsam stark sein.“ Und dazu gibt es die Marschtänze, mit denen alle Formationen von den Küken bis zu den Nixen ab dem Elften im Elften für Furore sorgen wollen.

Ein Riesenlob schließlich für Marie-Charlotte Dehne, die über Jahrzehnte die NZA zu einem Erfolgsmodell entwickelt hat. Sie ist nun Ehrenpräsidentin der Tanzsportgruppen.