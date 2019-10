Münster -

Am Sonntag haben nahmen die Stadtwerke Münster in der Gas- und Dampfturbinen-Anlage (GuD-Anlage) einen technisch modernisierten Elek­trogenerator in Betrieb. Damit ist eines der Herzstücke der Fernwärme- und Stromversorgung rechtzeitig zur beginnenden Heizperiode wieder vollständig einsatzfähig, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke.