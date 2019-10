Gruselspaß unter Tieren

Der Tierpark an der Sentruper Straße feiert am Donnerstag (31. Oktober) „Halloween“. Von 16 bis 23.30 Uhr soll sich die Kulisse des Zoos mit seinen tierischen Bewohnern in ein Zuhause für Schreckgespenster verwandeln, heißt es in einer Ankündigung des Zoos.

Von 9 bis 15 Uhr läuft der Normalbetrieb. Erst wenn um 15 Uhr der gesamte Zoo seine Türen für eine Stunde schließt, können Besucher erahnen, was sie später erwartet. Ab 16 Uhr öffnet der Kinder-Bereich. Dort dürfen sich Familien mit Nachwuchs auf altersgerechte Programmpunkte und schaurig-schöne Erlebnisse freuen.

Beim Kinderschminken wandeln sich lächelnde Gesichter in unheimlich leuchtende Grimassen. Mutige dürfen in die unheilvollen Fühlkästen greifen, um zu erahnen, was sich in ihnen verbirgt. Beim Blasrohrschießen lernen alle Teilnehmer, wie sich grauenvolle Gestalten zielgerichtet vertreiben lassen. Ein teuflischer Professor ist mit seinem Grusel-Kabinett zu Gast und hat eine ganz besondere Ausstellung dabei.

Höhepunkt: Feuershow

Für eine Verschnaufpause sorgt das Mal- und Bastelprogramm im Geier-Restaurant oder die Sonderfütterung der Elefanten. Bevor der Tag zu Ende geht, werden die Besucher Zeugen eines Schabenrennens und können sich von einer Feuershow begeistern lassen.

Um 18.30 Uhr eröffnet im Allwetterzoo zusätzlich der Erwachsenen-Bereich. Fiese Gestalten treiben dort ihr Unwesen, die nur darauf warten, Besuchern in einem unaufmerksamen Moment den Schrecken in Mark und Bein fahren zu lassen. „Untote“ treiben im Zombie-Land am Tiger-Gehege ihr Unwesen. Abschluss für Jung (19 Uhr) und Alt (23 Uhr) bildet eine Feuershow.

Der Ticketverkauf für das Halloween-Special im Zoo läuft bereits – online oder direkt an den Kassen des Allwetterzoos.

Zum Thema Preise: Kinder 8,90 €, Erwachsene 14,90 €, Studenten 9,90 €. Das Parken ist an diesem Abend gratis. Der Zoo ist nur bis 15 Uhr geöffnet. Um 16 Uhr beginnt dann die Sonderveranstaltung „Halloween im Zoo“. Die Gruselzone ab 18.30 Uhr ist erst für Personen ab 16 Jahren frei zugänglich. Jüngere müssen in Begleitung einer erwachsenen Person sein. Sonderbusse zum Hauptbahnhof fahren zu folgenden Uhrzeiten: 21.40 Uhr, 22.10 Uhr, 22.40 Uhr, 23.10 Uhr ...