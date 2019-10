Die Abfuhrtermine für die Restabfall-, Bio- und Papiertonnen sowie für die Gelben Säcke verschieben sich wegen des Feiertags am 1. November um einen Tag nach hinten. Der Freitagsbezirk wird laut städtischer Pressemitteilung am Samstag (2. November) abgefahren.

Die Sperrgutabfuhr fällt am 1. November ersatzlos aus. An allen anderen Wochentagen holen die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM) das Sperrgut wie üblich ab. Die Recyclinghöfe bleiben am 1. November geschlossen. Sämtliche Abfuhrtermine können im Entsorgungskalender oder im Internet nachgelesen werden. Für Rückfragen und weitere Auskünfte ist der AWM-Kundenservice unter Telefon 02 51/60 52 53 erreichbar.