Einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnete die Agentur für Arbeit in Münster im Oktober. Die Zahl der Arbeitslosen sank wieder unter die 8000-er Marke und lag zuletzt bei 7653. Das waren 378 Arbeitslose weniger als im September. Verglichen mit dem Vorjahr verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen um 274, das entspricht einem Rückgang um 3,5 Prozent.

Die positive Entwicklung zeigte sich auch bei der Arbeitslosenquote. Sie lag im Oktober bei 4,5 Prozent, 0,2 Prozentpunkte weniger als im August und 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Besonders erfreulich

Besonders erfreulich sei der erneute Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit, berichtet Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster: „Die Unternehmen benötigen gut ausgebildete Kräfte und geben daher auch Ausbildungsabsolventen, die noch relativ wenig Berufserfahrung haben, gerne eine berufliche Perspektive“, so der Experte.

„Eine Berufsausbildung ist eine sehr gute Grundlage für einen erfolgreichen Berufsweg“, betont Fahnemann. So waren im Oktober 671 unter 25-Jährige arbeitslos gemeldet, 134 weniger als noch im September. Das entspricht einem Rückgang von 16,6 Prozent.

Überwiegend Fachkräfte gefragt

„Auch für Menschen, die eine neue Beschäftigung suchen, aber keinen Berufsabschluss haben oder deren Ausbildung schon länger zurückliegt, lohnt es sich, in Qualifizierung und Weiterbildung zu investieren. Denn am Arbeitsmarkt sind überwiegend Fachkräfte gefragt“, so Fahnemann in einer Pressemitteilung weiter.

Sehr positiv ist aus seiner Sicht, dass durch die neue Gesetzgebung noch mehr Menschen bei der beruflichen Qualifizierung unterstützt werden können. So haben im Oktober 620 Menschen mit Unterstützung der Agentur für Arbeit und des Jobcenters an einer Weiterbildung teilgenommen.