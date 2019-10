Dreharbeiten am LVM-Turm

Münster -

Von Erhard Kurlemann

Plötzlich waren Hollywoodstars in Münster – und genau so schnell wie sie gekommen waren, verschwanden sie auch wieder: Drazen Slacanin, Bereichsleiter in der Abteilung Immobilien bei der LVM, erzählt von den fast lautlosen Dreharbeiten zum Film „Annette“. Denn das oberste Gebot lautete: strenge Geheimhaltung.