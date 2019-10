Auch „Fanclubs“ der Vorlesenacht der Bezirksregierung Münster waren am Dienstag in deren Foyer gekommen, freute sich Gastgeberin Dorothee Feller. Sie betonte bei der Benefizveranstaltung der Domfreunde Münster das Lesenkönnen als Bedingung der Teilnahme.

Zeilen aus Karen Duves „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ hatte der Landtagsabgeordnete Dr. Stephan Nacke ausgewählt, passend zu seinem Statement, er sei Feminist, und manches sei auch heute noch so, 200 Jahre nach „Nette“ alias Annette von Droste-Hülshoff. Die Adlige leidet, muss sich eines Arztes Weisheiten über eine anatomisch bedingte Geringerwertigkeit der Frau anhören, von Reisen hören, die sie nie würde unternehmen können „nur weil ich kein Mann bin“.

Freund des britischen Grusels

Ein gar liebliches, aber furchterregendes Frauenzimmer ließ Christoph Tiemann lebendig werden – über dem Gast in „Die Wirtin“ braut sich Unheil zusammen, Schritt für Schritt. Er sei Freund des britischen Grusels, sagt Tiemann. Auch er warb für das Lesen: Wo sonst könne man so gut eine „Herzensbildung“ durchlaufen, sich in andere Charaktere hineinversetzen, ihre Nöte und Gefühle kennenlernen?

Geschichten hatte sich auch der Chor des Betriebssports im Regierungspräsidium vorgenommen, etwa zur Liebe in „Scarborough Fair“, oder „Mit 66 Jahren“.

Zurück in die Kindheit

Zurück in die Kindheit sprang das Publikum mit Wera Röttgering, Gründerin und Vorsitzende des Vereins „Herzenswünsche“ – sie las vor, was schwer kranke Kinder erlebten und später aufschrieben, über ihren Kampf und ihre Herzenswünsche, die der Verein ermöglichen konnte, dank Spenden: die Reise nach Island, der Besuch auf der „Queen Mary II“. „Danke“, schrieb Sabrina dem Verein, „dass ihr so viele glücklich macht.“

Der letzte Vorleser machte die Gäste mit dem „russischen Faust“ bekannt: Meinhard Zanger, Intendant des Wolfgang-Borchert-Theaters, las aus Michail Bulgakows „Der Meister und Margarita“ vor.