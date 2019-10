Sichtbarer, sicherer und komfortabler

Als Münster vor fast 30 Jahren eine der ersten Fahrradstraßen in Deutschland auswies, zog das nationale Aufmerksamkeit auf sich. Jetzt stehen Münsters Fahrradstraßen laut einer städtischen Pressemitteilung vor einem Qualitätssprung. Sie sollen erkennbarer, sicherer und komfortabler werden – und gegenüber dem Autoverkehr ein deutliches Statement zur Förderung des Radverkehrs setzen.

Der neue Münster-Standard für attraktivere Fahrradstraßen sieht eine mindestens vier Meter breite, rot eingefärbte Fahrgasse vor, die durch einen zusätzlichen 0,5 bis 0,75 Meter breiten Sicherheitstrennstreifen zu parkenden Autos abgegrenzt wird. Der Trennstreifen soll Unfälle durch das Öffnen von Autotüren vermeiden helfen. Die vorgesehene Breite erfordert gegebenenfalls ein Halteverbot für Kraftfahrzeuge.

Aktuell testet das Amt für Mobilität und Tiefbau verschiedene Oberflächen für die Fahrradstraßen. Die sollen entsprechend der neuen Qualitätsstandards den Radfahrern geringen Rollwiderstand und mehr Sicherheit bieten. Neben der Verwendung von rotem Asphalt werden eine Epoxidharzbeschichtung und eine Kombination von Bitumen und Splitt auf Asphalt getestet.

Die ersten Arbeiten an der Bismarckallee als einem wichtigen Abschnitt der Veloroute Senden – Münster sind bis Ende Oktober abgeschlossen worden. Das Aufbringen einer Epoxidharzbeschichtung zur Roteinfärbung der Fahrbahn ist wetterabhängig und folgt voraussichtlich Anfang 2020.

Bereits am 4. November beginnen dort aber schon die Arbeiten auf Höhe der Erich-Klausener-Realschule. Der bisherige Radweg wird auf vier Meter verbreitert und anschließend mit rotem Asphalt versehen. Die Radfahrer werden während der Bauzeit bis Ende November über die Scharnhorststraße umgeleitet.

Ende August begann auf der Heisenbergstraße eine Testphase mit Bitumen und Splitt. Bei dieser Oberflächenbehandlung wird auf den vorhandenen Asphalt eine Bitumenemulsion aufgespritzt und mit Splitt abgestreut. In diesem Verfahren werden zunächst 25 Prozent mehr Splitt als notwendig aufgebracht, die nach und nach eingefahren werden. Überschüssige Splittreste werden von der Straßenreinigung mit entfernt. „Das bisherige Ergebnis hat uns noch nicht überzeugt, allerdings ist dieses Verfahren einfach anzuwenden und wirtschaftlich. Erst am Ende der mehrmonatigen Testphase wird klar sein, ob die gewünschten Komfortansprüche an eine möglichst glatte Straßenoberfläche erfüllt werden können“, so Viktoria Potthoff vom Amt für Mobilität und Tiefbau.