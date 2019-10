Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16.55 Uhr. Eine 39-jährige Fahrerin war auf dem Albersloher Weg stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die Schlesienstraße abbiegen, musste zuvor aber den Gegenverkehr passieren lassen. Zeitgleich befuhr die 32-jährige Münsteranerin mit ihrem PKW, in dem sich noch zwei weitere Mitfahrerinnen befanden, den Albersloher Weg in gleicher Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 32-jährige mit ihrem Fahrzeug auf das Heck des Autos der 39-Jährigen auf. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 32-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwillig an Ort und Stelle durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die 32-jährige wurde daraufhin zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr vom diensthabenden Bereitschaftsarzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.