Am Samstagabend (2. November) gegen 19.44 hat es auf der A1 in Höhe Münster-Nord einen schweren Unfall gegeben. Eine 52-jährige Frau aus Südlohn war mit vier weiteren Mitfahrern auf der linken Fahrspur in Richtung Bremen unterwegs, als ihr Auto plötzlich in die Beton-Mauer krachte, sich offenbar überschlug und auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Dach liegen blieb, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Sonntagmorgen.

Vier der fünf Pkw-Insassen zogen sich hierbei Verletzungen zu: Die 52-jährige Fahrerin, ein siebenjähriges Kind und ihre 41-jährige Mutter wurden durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 55-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme waren zwei der drei Fahrstreifen gesperrt.