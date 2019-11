Im Sand der Beachvolleyballanlage liegen zwei schwere Gullydeckel, daneben ein paar Scherben. Alles deutet darauf hin, dass mit den beiden gusseisernen Abdeckungen die rückwärtige Tür am Vereinsheim des SC Westfalia Kinderhaus eingeschlagen wurde. Dann müssen der oder die bislang unbekannten Täter in die Gaststätte „Hütte“ eingestiegen sein. Ob sie es dort wohl am frühen Samstagmorgen auf Geld oder Alkohol abgesehen haben, ist unklar.

Mutmaßlich legten sie später aber auf dem langen Flur zur Toilette ein Feuer, dessen Auswirkung sich nicht nur an den verrußten Decken und Wänden erkennen lässt. In der Gaststätte sowie im benachbarten Billardraum liegt schwerer Rauchgeruch in der Luft.

Brand im Vereinsheim beim SC Westfalia Kinderhaus 1/12 Foto: Dirk Anger

Das neuerliche gewaltsame Eindringen ins Vereinsheim lässt die Westfalia-Verantwortlichen erschaudern. „Schrecklich“, entfährt es dem Vorsitzenden Magnus Hömberg, der sich am Samstagvormittag mit weiteren Vorstandsmitgliedern ein Bild vom Umfang des Schadens macht. „Das ist ein neues Ausmaß“, sagt Hömberg unter Verweis darauf, dass zu diesem frühen Zeitpunkt schon fast alles auf Brandstiftung hindeutet. „Ein technischer Defekt ist unwahrscheinlich“, berichtet Westfalia-Vize Hannes Hölscher.

Weitere Ermittlungen folgen

Vereinswirt Thomas Görler will nicht viel reden. Verständlich, denn es ist nicht der erste Einbruch in jüngerer Zeit in die Gaststätte. „Im Moment macht es nicht richtig Spaß“, sagt Görler dann aber doch ernüchtert. Seinen Schaden am Inventar, unter anderem eine mobile Theke und ein großer Kühlschrank sind zerstört worden, schätzt er zunächst auf rund 10.000 Euro. Auch der Verein rechnet mit einer fünfstelligen Schadenssumme, für die es aber eine Versicherung geben soll. Wie lange die sich aber das traurige Treiben nach den jüngsten Vorkommnissen am Sportheim in Randlage noch anschaut, scheint ungewiss zu sein. „Wenn jemand hier in der Nähe gewesen wäre, wäre das wohl nicht so eskaliert“, stellt Hömberg fest.

Zwei Beamtinnen von der Kriminalpolizei untersuchen am Samstag derweil den Tatort, weitere Ermittlungen sollen noch folgen. Vereinswirt Görler muss mit dem Aufräumen vorerst warten. Wann die Gaststätte wieder öffnen kann, ist nicht klar. Auch wann der Brand ausgebrochen ist, kann zunächst nicht eindeutig geklärt werden, wie es heißt. Die Gaststätte hatte angeblich am späten Freitagabend kurz vor Mitternacht geschlossen. Was danach geschah und wann, darüber können möglicherweise die Erkenntnisse der Spurensicherung alsbald weitere Aufklärung bringen.