Münster -

Von Martin Kalitschke, Martin Kalitschke

Der Vandalismus an Verkehrszeichen nimmt immer mehr zu. Vor allem in der Innenstadt und in den Ausgeh-Vierteln befinden sich auf fast allen Schildern Aufkleber. Nun setzt die Stadt auf neuartige Verkehrszeichen, auf denen Aufkleber deutlich schlechter haften bleiben.