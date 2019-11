Münster -

Ist Asterix ein Beispiel dafür, wie Menschen in der Antike gesprochen haben? Und kann es unter Tieren so etwas wie Freundschaft geben? Wer solche Fragen beantwortet haben möchte, der ist bei den Vorlesungen der Kinderuni im Wintersemester bestens aufgehoben. Am 15. November geht’s los.