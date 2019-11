Nächster Schritt beim Großprojekt „Bahnunterführung Heroldstraße“ in Mecklenbeck: Arbeiten an den Bahnübergängen Heroldstraße und Galgenheide führen am Wochenende zu Sperrungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden beide Übergänge von Freitagabend (8. November) 19 Uhr bis Samstagnachmittag 16 Uhr gesperrt, auch für Radfahrer und Fußgänger. Die nächsten Bahnübergänge sind in Albachten (Vogelsang) und am Kappenberger Damm. Umleitungen werden ausgeschildert.

Weitere Informationen zu der Baumaßnahme gibt es auf der Seite des Tiefbauamts der Stadt Münster .