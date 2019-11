Münster -

Sie ist nicht nur ein großes Krankenhaus, sondern auch ein architektonischer Hingucker. In der Tat können Passanten in Münsters Innenstadt kaum den Blick schweifen lassen, ohne dabei die Raphaelsklinik ins Visier zu nehmen. In einer neuen Ausstellung zeigen Fotografen ab Donnerstag (7. November), wie sie die Klinik wahrgenommen haben.