„Käsemachen ist kein Kinderspiel“

300 Angestellte, davon nur zwei Frauen: Für Ann-Paulin Söbbeke war das Alltag während ihrer Lehre zur Molkereifachfrau. Einschüchtern ließ sie sich davon nicht. Die heute 33-Jährige machte weiter, wurde Molkereimeisterin und gründete die Hafenkäserei in Münster. „In einer Männerbranche zu arbeiten und mich da zu behaupten, das fand ich immer spannend“, sagte sie jetzt an der FH Münster. Dorthin war sie gekommen, um die Veranstaltungsreihe „Wir machen’s FHair“ mit einem Vortrag zu eröffnen – auf Einladung von Constantina Rokos, dezentrale Gleichstellungsbeauftragte, und Rica Kapell, Institut für Prozessmanagement und Digitale Transformation, die die Ringvorlesung organisiert hatten. Ihr Ziel: Das Thema Gleichstellung wieder mehr in den Fokus zu rücken, berichtet die FH.

„Jung, urban, anders: Ein Start-up verbindet Tradition mit Moderne“ lautete der Titel ihres Vortrags. „Wir wollen zurück zum Handwerk und den Leuten zeigen, wie Käse gemacht wird“, so Söbbeke. Deshalb gebe es die Schaukäserei, in der Interessierte den Molkereifachleuten auf die Hände gucken, lecker essen und sogar heiraten können.

Ein Blick in die Hafenkäserei 1/19 Ann-Paulin Söbbeke baut im münsterischen Mittelhafen die Hafenkäserei auf. Foto: Günter Benning

Ann-Paulin Söbbeke mit ihrem eigenen Käse. Foto: Günter Benning

Foto: Günter Benning

Ann-Paulin Söbbeke baut im münsterischen Mittelhafen die Hafenkäserei auf. Foto: Günter Benning

Foto: Günter Benning

Ann-Paulin Söbbeke baut im münsterischen Mittelhafen die Hafenkäserei auf. Foto: Günter Benning

Ann-Paulin Söbbeke baut im münsterischen Mittelhafen die Hafenkäserei auf. Foto: Günter Benning

Blick in die Produktionshalle. Foto: Günter Benning

Ann-Paulin Söbbeke baut im münsterischen Mittelhafen die Hafenkäserei auf. Foto: Günter Benning

Blick aus dem Fenster in den Hafen. Foto: Günter Benning

Hier wird die Milch deponiert. Foto: Günter Benning

Ann-Paulin Söbbeke baut im münsterischen Mittelhafen die Hafenkäserei auf. Foto: Günter Benning

Ann-Paulin Söbbeke baut im münsterischen Mittelhafen die Hafenkäserei auf. Foto: Günter Benning

Blick in die Produktionshalle. Foto: Günter Benning

Hier entsteht der Besucherbereich. Foto: Günter Benning

Das Käselager, in dem der Käse monatelang reift. Foto: Günter Benning

Blick in die Produktionshalle. Foto: Günter Benning

Blick aus dem Fenster in den Hafen. Foto: Günter Benning

Ann-Paulin Söbbeke baut im münsterischen Mittelhafen die Hafenkäserei auf. Foto: Günter Benning

2015 ging der erste Käse in die Produktion. Ein Jahr später eröffnete das Team um Chefin „Käpt’n Pauli“, wie Söbbeke von ihren Leuten genannt wird, das Bistro und die Ausstellung. 2017 ging es mit dem Markenaufbau los, und der Vertrieb startete.

Knapp über 30 Jahre ist das Durchschnittsalter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hafenkäserei – darunter 55 Prozent Frauen. „Da ist noch Luft nach oben, aber es ist nun mal, wie es ist: Der Molkereiberuf ist eine Männerdomäne.“ Das liege vor allem an der schweren körperlichen Arbeit. „Käsemachen ist kein Kinderspiel, man braucht viel Kraft, nicht nur beim Produzieren, sondern auch später beim Reifen. Denn der Käse wird immer wieder gewendet.“ Auch deshalb arbeiten in der Produktion der Hafenkäserei überwiegend Männer, nämlich 89 Prozent. In der Gastronomie sind es mit 64 Prozent mehr Frauen, im Vertrieb zur Hälfte Männer und Frauen. Söbbeke geht beim Thema Gleichstellung mit gutem Beispiel voran und mit ihrer Hafenkäserei neue Wege.