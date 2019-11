Stadt legt Eckdaten für den „Hafen-Markt“ am Hansaring vor

Ring frei für die nächste Runde im Tauziehen um das umstrittene Hafencenter am Hansaring, das die Investoren inzwischen Hafen-Markt nennen: Die Eckdaten für ein neues Bebauungsplanverfahren für den Bereich des Einkaufszentrums, dessen Baustelle nach einem Gerichtsurteil ruht, liegen seit Mittwoch offiziell auf dem Tisch – und decken sich mit den jüngst von der Firma Stroetmann als Investor vorgestellten und bereits öffentlich diskutierten Veränderungen am ursprünglichen Konzept.

Die politische Mehrheit fehlt

Eine politische Mehrheit für einen Aufstellungsbeschluss für einen neuen Bebauungsplan steht derzeit aber in den Sternen. Das schwarz-grüne Ratsbündnis bringt in dieser Frage keine eigene Mehrheit zustande. So dürfte es in den nächsten Wochen zu intensiven Verhandlungen zwischen CDU und SPD kommen, um eine jahrelange Bauruine in dem Viertel zu vermeiden.

Der Fahrplan von Planungsdezernent Robin Denstorff sieht eine Abstimmung in der letzten Ratssitzung des Jahres am 11. Dezember vor. Im Falle eines positiven Votums wäre der Weg für eine frühzeitige Bürgerbeteiligung samt öffentlicher Informationsveranstaltung frei, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Visualisierung "Hafen-Markt" am Hansaring 1/5 Foto: Stadt Münster

Foto: Stadt Münster

Foto: Stadt Münster

Foto: Stadt Münster

Foto: Stadt Münster

Geplante Änderungen

Aus Sicht der Planungsverwaltung, die empfiehlt, ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten, hat sich „das Vorhaben der Firma Stroetmann mit den überarbeiteten Plänen für den Hafen-Markt deutlich geändert“. Als Belege dienen 450 Quadratmeter weniger Verkaufsfläche für das vorgesehene neue E-Center, das damit 2950 Quadratmetern groß sein soll. Zusätzlich sind eine 800 Quadratmeter große Grünfläche („Pocketpark“) am Hafenweg und die Begrünung aller Gebäudedächer vorgesehen. Zugleich verweist man auf den Wegfall von etwa 50 oberirdischen Pkw-Stellplätzen, auf eine Quartiersgarage mit 220 Stellplätzen und 27 Ladestationen für Elektroautos.

Auf dem 2,7 Hektar großen Gelände soll es 370 Stellplätze für Fahrräder, darunter 30 für Lastenräder, geben. 30 Prozent der geplanten 34 Wohnungen seien förderfähig, daneben sind eine Kindergroßtagespflege, ein Carsharing-Angebot für das Quartier sowie neue Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen Hansaring und Hafenweg geplant.

Verweis auf Gutachten

Vor allem beim umstrittenen Thema der Verkehrsbelastung sieht sich die Stadt auf der sicheren Seite und verweist dabei auf Gutachten, die sich noch an den ursprünglichen Plänen orientiert haben. Danach wird laut Stadt zum Beispiel ein Anstieg der Verkehrsbelastung in Teilbereichen des Hansarings um maximal 600 Kraftfahrzeuge – das wäre eine Zunahme um vier Prozent – prognostiziert. „Da die Verkaufsfläche nun verringert werden soll, dürfte diese Zunahme etwas geringer ausfallen“, lautet die Einschätzung in der städtischen Pressemitteilung. Auch die Erkenntnisse zum Einzelhandel, zu Schallemissionen und zu Luftschadstoffen stünden der Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens ebenfalls nicht im Weg.