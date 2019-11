Wenn ein Drehkreuz zum Hindernis wird

Münster -

Aus Sicht von Supermärkten mag ein Drehkreuz im Eingangsbereich Sinn ergeben. Und der Touchscreen in Banken macht optisch durchaus etwas her. Für Rollstuhlfahrer ist jedoch das eine, für Blinde das andere ein echtes Hindernis. Und für den Einzelhandel ein Verlust an Kundschaft, wie Inklusions-Aktivist Raúl Krauthausen am Dienstagabend im Rathausfestsaal betonte.