Ausgerechnet der Sentenzbogen am Stadtweinhaus bröckelt am meisten. Für Münsters Narretei ist die Feststellung des städtischen Denkmalamtes so kurz vor dem 11. 11. keine gute Erkenntnis, übernimmt der neue Prinz doch immer sonntags vor Rosenmontag ausgerechnet dort die Macht über das Rathaus. Und nun?