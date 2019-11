Götz Alsmanns Arrivederci

Manchmal, erzählt Götz Alsmann, erkennt man Italiener im Publikum. Die singen die Lieder des „Rom“-Programms mit – auf Italienisch, versteht sich: inbrünstig und voller Begeisterung. Wenn sich nach dem Konzert noch ein Gespräch ergibt, erfährt der Meister, dass die italienischen Musikfreunde die von ihm arrangierten Titel sehr gut kennen. Nicht aus erster Hand, aber doch aus dem Plattenschrank ihrer Eltern und Großeltern. Und wenn sie ihm dann eine CD abkaufen, tun sie es „für Mammà . . .“

Die Italiener kennen ihre eigenen Lieder – bene, das ist zu erwarten. Der Witz ist: Die Deutschen kennen diese Lieder auch. Und zwar sowohl im italienischen Original als auch in deutscher Fassung. „Azzurro“, „Volare“, „Arrivederci“ – das flutscht.

Unverwechselbare Melodien

Vor zwei Jahren stellte Götz Alsmann sein Rom-Programm vor: Es ist der Abschluss einer Städte-Trilogie, die 2011 in Paris begann und 2014 in New York fortgesetzt wurde. Die Alsmann-Band – Altfrid M. Sicking (Vibraphon), Ingo Senst (Kontrabass), Markus Paßlick (Percussion) und Rudi Marhold (Schlagzeug) – hatte sich im April 2017 in der Ewigen Stadt in Klausur begeben und in Ennio Morricones „Forum Music Village“-Studio die Klassiker des italienischen Schlagers aufbereitet.

Götz Alsmann erklärte die Stücke und spielte zusammen mit seiner Band und dem Orchester viele Lieder.

Begleitet wurde Götz Alsmann nicht nur vom Orchester, sondern auch seiner angestammten Band - hier Percussionist Markus Paßlick.

Bei keinem anderen Städte-Programm, bekennt Götz Alsmann, war es so leicht, das Publikum in Schwingung zu bringen. „Paris“ war vielleicht ähnlich, wenn auch nicht ganz so volkstümlich, und das „Broadway“-Programm scheint vor allem Kenner und Liebhaber angesprochen zu haben. An die Popularität von Rom reicht New York nicht heran.

Die italienischen Lieder klingen im jazzigen Alsmann-Sound wie neu, mit ihren unverwechselbaren Melodien und deutschen Übersetzungen aber doch vertraut. Eine besondere Magie geht von ihnen aus, sagt der Maestro: „Die Leute singen sogar die Lieder mit, die sie gar nicht kennen.“

240 Auftritte in zweieinhalb Jahren

Entsprechend erfolgreich war die Tournee, die unter anderem in die Kölner Philharmonie, das Münchner Prinzregententheater, das Leipziger Gewandhaus und gleich mehrfach in die Hamburger Laeisz­halle führte – 240 Auftritte in zweieinhalb Jahren, inklusive Open-Air-Konzert beim Katholikentag vor dem St.-Paulus-Dom. Aber einmal muss Schluss sein: Zum allerletzten Mal wird „Rom“ am 18. Dezember am Ort seiner Premiere gespielt, im Konzerthaus Dortmund.

Zuvor aber lässt sich Götz Alsmann noch einmal in seiner Heimatstadt Münster hören: Am 7. Dezember (Samstag) erklingt das Rom-Programm um 20 Uhr in der Halle Münsterland.