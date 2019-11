In der Loddenheide entsteht ein neuer Büro-Campus: Die Landmarken AG will in Kooperation mit der Grimm Holding an der Kreuzung Albersloher Weg/ An den Loddenbüschen auf 11 600 Quadratmetern Büroflächen errichten.

Nachdem der Gestaltungsbeirat der Stadt Münster dem Projekt zugestimmt hat, rechnen die Projektentwickler laut Pressemitteilung der Landmarken AG noch in diesem Jahr mit der Baugenehmigung. Der Baustart könnte demnach noch Ende dieses Jahres erfolgen.

Zeitplan steht

Ein Generalunternehmer für den Bau sei mit der List Gruppe bereits gefunden. Der Komplex soll bereits im Spätsommer 2021 fertig gestellt werden. Der erste Bauabschnitt sowie das Parkhaus können schon früher übergeben werden, heißt es weiter.

„Der münsterische Büromarkt leidet derzeit unter einem hohen Nachfragedruck“, erklärt Dr. Thomas Robbers, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Münster. „Individuell und effizient nutzbare Dienstleistungsflächen in zentrumsnaher Lage sind deshalb von großer Bedeutung.“ Zudem erfüllten die L-förmigen Baukörper in der Ecklage einen hohen städtebaulichen Anspruch. „Die moderne Gestaltung wertet das Büroquartier im Gewerbepark Münster-Loddenheide weiter auf“, sagt Robbers.

Gastronomie eingeplant

Über je fünf Geschosse werden sich in den beiden Baukörpern flexibel gestaltbaren Flächen erstrecken, die sowohl zusammenhängend an einen Einzelmieter als auch teilbar an mehrere Mieter vergeben werden können, heißt es in der Mitteilung. Die überhöhten Erdgeschosse und der durch einen Landschaftsarchitekten gestaltete Freiraum ermöglichten auch die Ansiedlung einer Gastronomie. Ein Parkhaus mit 212 Stellplätzen gehöre ebenfalls zu dem Komplex. Konkrete Gespräche mit interessierten Mietern würden bereits geführt.

In Münster baut die Grimm Holding derzeit die Wohnprojekte Rudolf-Carree und Wohnen am Präsidentengarten. Zudem entwickelt es Büro- und Praxisflächen in der Oberpostdirektion am Hohenzollernring. Die Landmarken AG realisiert derzeit das Hansator an der Ostseite des Hauptbahnhofs.