Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei in den vergangenen Wochen haben ergeben, dass der Jugendliche seit Anfang September in mindestens sieben Fällen in Schulen, einem Geschäft und bei einem Sportverein in Kinderhaus eingebrochen sei, berichtet die Polizei. Aufgrund dieser Einbrüche hatte die Staatsanwaltschaft Münster beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl beantragt.

„Der junge Mann ist der Polizei bereits wegen einer Vielzahl begangener Straftaten aufgefallen”, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zusätzlich lägen Hinweise vor, dass der Jugendliche auch für den erneuten Einbruch und den Brand beim Sportverein Westfalia Kinderhaus am vergangenen Wochenende verantwortlich ist.

Am frühen Samstagmorgen wurden zwei schwere Gullydeckel in die Scheiben des Vereinsheims geworfen, anschließend wurde nach Polizeierkenntnissen ein Feuer gelegt. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Brand im Vereinsheim beim SC Westfalia Kinderhaus 1/12 Foto: Dirk Anger

Foto: Dirk Anger

Foto: Dirk Anger

Foto: Dirk Anger

Foto: Dirk Anger

Foto: Dirk Anger

Foto: Dirk Anger

Foto: Dirk Anger

Foto: Dirk Anger

Foto: Dirk Anger

Foto: Dirk Anger

Foto: Dirk Anger

Der 17-Jährige sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.