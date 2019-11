Weltkriegsbombe gefunden - Evakuierung in Münsters Süden

Wie die Feuerwehr berichtet, handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere, britische Fliegerbombe mit Zünder. Wegen des Kampfmittelfundes kommt es in einem 250-Meter-Radius rund um den Fundort am Lechtenbergweg zu Evakuierungsmaßnahmen, betroffen von der Sperrung sind auch Teile des Gewerbegebiets rund um die Trauttmansdorffstraße. 210 Haushalte sind laut Feuerwehr von der Evakuierung betroffen. Für Betroffene ist eine Betreuungsstelle am Gustav-Stresemann-Weg beim ASB eingerichtet worden.

Im betroffenen Bereich ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung: „Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. Wenn Sie Ihre Wohnung nicht selbstständig verlassen können, wenden Sie sich an die Leitstelle der Feuerwehr unter der Notrufnummer 19222. Blockieren Sie nicht den Notruf von Feuerwehr und Polizei durch Nachfragen. Informieren Sie bei Bedarf Ihre Nachbarn.”

Wo gesperrt wird

Für die Entschärfung werden Teilbereiche der Trauttmansdorffstraße, Schuckertstraße, der Straße An den Loddenbüschen, die Kleingartenanlage „Am Lechtenbergweg“, der Lechtenbergweg selbst, der Leinpfad (Fahrradweg) am Kanal und der Dortmund-Ems-Kanal für alle Anwohner wie auch für Verkehrsteilnehmer gesperrt. In einer ersten Meldung ist eine voraussichtliche Einsatzdauer bis 17 Uhr angegeben.

Die Suche nach dem Blindgänger war bereits am Dienstag gestartet. Wegen einsetzender Dunkelheit konnten die Arbeiten jedoch nicht beendet werden.