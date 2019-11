Münster -

In Münsters Süden ist am Dienstag die Suche nach einem möglichen Blindgänger gestartet. Am Lechtenbergweg im Gewerbegebiet Siemensstraße legen Experten eine Stelle im Erdreich frei, was bis Mittwochvormittag dauern kann. Sollte sich der Verdacht bestätigen, drohen größere Straßensperrungen.