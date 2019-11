Münster -

Zugegeben: Der Weltfrauentag mag bekannter sein als der Internationale Männertag. Doch es lohnt sich durchaus, auch das starke Geschlecht zu thematisieren. Haben sich zumindest Christoph Tiemann und das Theater ex libris gedacht – und laden am 26. November (Dienstag) zu einem literarischen Abend in den Rathausfestsaal.