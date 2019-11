Schmerzen in den Griff bekommen

EVK informiert über moderne Therapien in der Handchirurgie

Münster -

Dass der Mensch beinahe minütlich seine Hände für irgendetwas benutzt, ist so selbstverständlich, dass erst schmerzhafte Probleme uns darauf hinweisen, dass gar nichts selbstverständlich ist. Das Gesundheitsforum im Evangelischen Krankenhaus Johannisstift Münster widmet sich am Mittwoch (13. November) den diversen Erkrankungen und modernen Therapien in der Handchirurgie.