Double für Axel Prahl gesucht

Der Tatort-Schauspieler Axel Prahl sucht bei Facebook ein Double für sich, hat aber offenbar Probleme damit. Er schreibt: „Hey liebe Facebook-Freunde, auf unsere Anfrage gab es nicht eine einzige Rückmeldung. Traut ihr Euch denn nicht?“

Konkret geht es darum, dass an einem Drehtag in Köln (konkret ist es der 26. November) ein Double benötigt wird. In der Ausschreibung heißt es dazu: „Das Gesicht wird nicht zu erkennen sein, die Statur, Haarfarbe und Haarlänge sind natürlich wichtig.“

Interessierte Männer sollten zwischen 40 und 60 Jahre alt sein, Konfektionsgröße 52 (beziehungsweise 26) haben, 1,65 Meter groß sein und graublondes Haar haben, „Deckhaar gerne länger, Seiten kurz und grau“. Bei Interesse auf der Homepage www.casting-ms.de mit aktuellem Porträt- und Ganzkörperfoto und dem Vermerk „Double Axel“ melden. Die Gage für den Drehtag beträgt 150 Euro.