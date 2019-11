Beruflicher Alltag als Trainingslager

Stefan Lange darf sich jetzt der beste Zweiradmechatroniker Deutschlands nennen. Am Wochenende gewann der 20-Jährige in Frankfurt den Bundeswettbewerb. Fahrräder sind schon lange eine Leidenschaft des jungen Mannes. Deshalb stand für ihn schnell fest, dass Räder sein berufliches Leben bestimmten sollen.

„Ich habe auch mal versucht, an Autos herumzuschrauben, aber das war nicht mein Ding“, sagt er. „Beim Fahrrad sind alle Teile einfach zu erreichen, und die Arbeit ist zumeist schnell erledigt“, erklärt Lange mit einem Augenzwinkern. Beim Auto sei alles doch viel komplizierter.

Das gelbe vom U

Den Beruf des normalen Zweiradmechanikers gebe es zukünftig nicht mehr, erklärt Lange. Die neuen Antriebe erforderten umfangreiches zusätzliches Wissen rund um Motoren, erklärt der junge Mann. In seiner dreieinhalbjährigen Ausbildung in dem Betrieb „Das gelbe U“ von Ulrich Winkels in Mecklenbeck hat Lange viele Fahrräder, E-Bikes und Lastenräder repariert. Nach seiner Gesellenprüfung im Januar nahm er am Leistungswettbewerb der Handwerkskammer Münster teil – und gewann. Auch beim Landewettbewerb war er der Beste seiner Klasse. Und nun der Sieg auf Bundesebene.

Besonders geübt hat der Fahrrad-Fan für diesen Wettbewerb nicht. Der berufliche Alltag war sein Trainingslager. Seit Februar ist Lange Geschäftsführer der Radstation in den Arkaden. Dort repariert er täglich Räder aller Art.

Nächste Station: Europa

Vier Aufgaben musste der Münsteraner beim Bundeswettbewerb absolvieren. Unter anderem sollte er dort eine hydraulische Bremsanlage einbauen und Speichen in ein Vorderrad ziehen, inklusive der zuvor notwendigen genauen Berechnung. Dazu musste Lange eine Getriebenarbe prüfen und einen Sensorfehler in einem E-Bike finden. Das hat offensichtlich alles gut geklappt, und so sicherte sich Lange die Auszeichnung als Deutschlands bester Zweiradmechatroniker. Nun kann es voraussichtlich auf Europa-Ebene weitergehen. „Darüber habe ich allerdings noch keine genauen Informationen“, sagt der Preisträger.

Für Lange persönlich steht in naher Zukunft ohnehin eine weitere Prüfung an. Er will die Meisterprüfung ablegen. Aufgrund seiner guten Leistungen in den Wettbewerben erhält er dafür eine finanzielle Förderung.

Die Leeze ist die Zukunft

Derzeit ist Lange allerdings die Arbeit in seiner Radstation wichtiger. Täglich kommen Kunden, die ihm sein Fahrrad anvertrauen. Mal ist nur das Licht defekt, ein anderes Mal hat der Akku eines E-Bikes schlapp gemacht. Für alle Probleme hat der Zweiradmechatroniker eine Lösung und dazu Spaß an der Arbeit: „Oft ist das Rad schnell wieder einsatzbereit.“ Zusätzlich berät er Kunden beim Neukauf.

Das Fahrrad ist für Lange auf jeden Fall das Fortbewegungsmittel der Zukunft. Er selbst hat sein Auto wieder abgeschafft. „Lastenräder und E-Bikes werden das Kfz auf Dauer immer mehr ablösen“, ist der Mann überzeugt.