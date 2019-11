Während der Pkw-Verkehr ab der Ampel in der Kurve der Schorlemerstraße über die Kreuzung Engelstraße hinweg bis zur Von-Steuben-Straße grüne Welle hat, werden Radfahrer an der Einmündung der Von- Steuben-Straße ausgebremst. Hier zeigt die Ampel nach etwa Hundert Metern hinter der zuletzt passierten Ampel an der Kreuzung Engelstraße schon wieder Rot.

Dies dient im Prinzip der Sicherheit der Radler vor unachtsam rechts abbiegenden Autofahrern an dieser Stelle. Es befördert aber bei den Radfahrern das Gefühl, in der Fahrradstadt Münster nicht unbedingt für klimaschonendes Verkehrsverhalten belohnt zu werden. Und große Sicherheit vor den Rechtsabbiegern gewährleistet die neue Ampel auch nicht: Der Grün-Vorsprung für die in Richtung Bahnhof abbiegenden Radler beträgt gefühlt kaum mehr als eine Sekunde.

Doch es ist noch nicht aller Tage Abend: Die Ampelanlage werde noch feinjustiert, heißt es bei der Stadtverwaltung. Das Ampelsystem sei ein fragiles Netzwerk. Eine Sprecherin der Stadt verspricht: „An Verbesserungen der Schaltung wird noch gearbeitet.“