Wenn Mannschaften im Sport erfolgreich sind, dann liegt das in aller Regel nicht nur an starken Muskeln und dem Talent einzelner Sportler. Entscheidend ist der Teamgeist, die Gemeinschaft. Die Spieler der momentan sehr erfolgreichen WWU-Baskets wissen das nur zu gut. Am Freitag (15. November) wollen sie bei der Kinderuni in der großen Uni-Sporthalle am Horstmarer Landweg 51 zeigen, wie gutes Teamwork funktioniert. Diese Veranstaltung wird geleitet von der Sportpsychologin Charlotte Raue vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Münster, die unter anderem auch zum Team Sportpsychologie der in der ersten Bundesliga spielenden Volleyballerinnen des USC Münster gehört. Sie wird bei der um 16.15 Uhr beginnenden Kinderuni erklären, was ein gutes Team ausmacht – und mit den Kindern in der Halle praktische Übungen zeigen.

„Wenn eine Gruppe von Menschen bei einer Aufgabe gute Leistungen bringen will, müssen sie ihre Rollen klar absprechen und die einzelnen gut und fair miteinander umgehen. „Es müsse klar sein: „Wer hat welche Stärken? Und: Wie kann jeder seine Stärke im Sinne der Mannschaft einsetzen?

Teamwork ist übrigens nicht nur im Sport wichtig. Mannschaftssport gibt es auch in vielen Berufen, und auch in der Schule – abseits des Sportunterrichts.

Für die einstündige, kostenlose Kinderuni, die sich an Mädchen und Jungen ab acht Jahren richtet, ist keine Anmeldung erforderlich.