Die Bauarbeiten an der Kreuzung B 51/Münstertor/Hans-Geiger-Straße liegen in den letzten Zügen. Wie Sandra Beermann, Pressesprecherin der Straßen.NRW-Niederlassung Münsterland, berichtet, wurde am Mittwoch die Binderschicht aufgebracht. Die Deckschicht soll am Donnerstag folgen. Wenn es am Freitag trocken ist, und danach sieht es erstmal aus, sollen die Markierungsarbeiten vorgenommen werden, so dass die Kreuzung am Freitagabend wieder freigegeben werden und der Verkehr über die normalen Spuren laufen kann. In der kommenden Woche sind dann nur noch kleinere Restarbeiten zu erledigen.