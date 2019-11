52 Jahre hat ein türkischstämmiger Mann aus Münster ein straffreies Leben verbracht – trotz starker Drogenabhängigkeit. Die nächste Zeit wird er jetzt allerdings im Gefängnis sitzen. Die achte große Strafkammer des Landgerichts verurteilte ihn am Mittwoch zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten inklusive der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

In einem Discounter am Hohen Heckenweg hatte der Mann laut Urteilsbegründung bei einem Einkauf, als ihm die Kassiererin das Wechselgeld auszahlen wollte, in die Kasse gegriffen. Danach wollte er sich schnellstmöglich aus dem Staub machen. Doch mit dem resoluten Eingreifen der beiden Mitarbeiterinnen habe der Angeklagte nicht gerechnet. Zunächst nahm ihm eine Kassiererin einen Teil der Beute wieder ab, doch den Rest, 60 Euro, für die er Drogen kaufen wollte, gab er nicht heraus.

Messer gezogen

Bei der Rangelei um das Geld sei eine Frau zu Boden gegangen und habe das Bein des Mannes gepackt. Erst als der Täter sein Taschenmesser zückte und eine der beiden Kassierinnen dabei an Arm und Hand so schwer verletzte, dass die Wunden später genäht werden mussten – „das Blut spritzte wie aus einem Vulkan“, soll ein Zeuge bei der Beweisaufnahme gesagt haben – hätten sie ihn laufen lassen.

Weit kam er nicht. Ein Zeuge, der das Geschehen in dem Discounter beobachtet hatte, konnte ihn überwältigen und festhalten, bis die Polizei eintraf. Einer der Kassierinnen leide psychisch sehr unter den Folgen der Tat, so der Richter. Die Kammer wertete den hartnäckigen Kampf als „sehr viel kriminelle Energie“. Auch das Geständnis des Täter wollte die Kammer nicht strafmindernd werten. „Sie sind auf frischer Tat ertappt worden“, sagte der Vorsitzende Richter.

Drogenabhängiger Gönner

Das Urteil entsprach genau dem Antrag der Staatsanwältin. Zuvor hatte die Verteidigerin des Mannes auf eine Verurteilung in einem minder schweren Fall plädiert. Ihr Mandant habe die Tat als Trickdiebstahl geplant, der dann „in einer Katastrophe endete.“ Das Messer habe er nur eingesetzt, um sich selbst zu befreien, die Folgen täten ihm unendlich leid. Der Angeklagte habe als drogensüchtiger Mensch ein bürgerliches Leben geführt. Das sah die Kammer anders.

Der 52-Jährige hatte angegeben, seinen Lebensunterhalt bestreite ein reicher, ebenfalls drogenabhängiger Gönner, für den er Drogen beschafft und der ihm seinen Drogenkonsum mitfinanziert habe. „Wenn dieser Gönner wegfällt“, so der Vorsitzende Richter, „besteht die Gefahr, dass der Angeklagte erneut kriminell wird.“