Gerade in den Wintermonaten ist „Sehen und gesehen werden“ besonders wichtig. In den langen Abend- und Nachtstunden und am frühen Morgen werden Radfahrer oder Fußgänger mit dunkler Bekleidung häufig erst im letzten Moment wahrgenommen. Reflektierende Kleidung erhöht die Sicherheit der Rad fahrer deutlich – etwa wenn sie eine der gelben „Sicher durch Münster“- Westen tragen.

Auch in diesem Jahr finden sich vom 15. bis 22. November wieder Vertreter der 24 Partner von „Sicher durch Münster“ an Knotenpunkten des Berufsverkehrs ein, um gelbe Warnwesten an erwachsene Radfahrer und Fußgänger zu verteilen, teilt die Stadt mit. Erstmals werden auch 1000 gelbe Einkaufstaschen mit Reflektorstreifen und „Sicher durch Münster“-Logo verteilt (so lange der Vorrat reicht).

Auftakt der Aktion ist am Freitag (15. November) von 12.30 bis 13.30 am St.-Josefs-Kirchplatz an der Hammer Straße. In den Tagen danach geht es an folgenden Standorten weiter:

► Montag (18. November): Steinfurter Straße/Neutor (7 bis 8 Uhr)

► Dienstag (19. November): Albersloher Weg/Heumanns weg (7 bis 8 Uhr); Waren dorfer Straße/Hohenzollern ring (17 bis 18.30 Uhr)

► Mittwoch (20. November): Weseler Straße/Moltkestra ße und Mecklenbecker Straße/ Ring (7 bis 8 Uhr); Westfalenstraße/Meesenstiege (17 bis 18.30 Uhr)

► Donnerstag (21. November): Westfalenstraße Höhe Baumarkt und Gievenbeck Kreisverkehr Busso-Peus-Straße/Mendelstraße (7 bis 8 Uhr)

► Freitag (22. November): Schifffahrter Damm/Warendorfer Straße/Ostmarkstraße (7 bis 8 Uhr)