Essen ist Pflichtprogramm

Die Verzögerung um ein Jahr beim Bau der neuen Mathilde-Annecke-Schule fehlt der jetzt bis zum achten Jahrgang arbeitenden Schule mehr als nur ein paar Klassenzimmer. Der Platz in der bestehenden Mensa im Gebäudekomplex der früheren Fürstenbergschule reichte hinten und vorne nicht. Seit dem Beginn des Schuljahres hat die Mathilde-Anneke-Schule nun ein Interimsmensa.

Das städtische Amt für Immobilienmanagement setzte einen gemieteten kombinierten Küchen- und Mensa-Container neben die bestehende Mensa. Im Container ist jetzt die Küche untergebracht, plus 50 Sitzplätze. Zusammen mit der bestehenden Mensa, an die der Container angedockt ist, können jetzt 250 Kinder und Lehrer dort gleichzeitig esse. „So kommen wir durch bis zum Schuljahr 2021/22 soll das neue Gebäude mit Mensa auf dem Gelände nebenan fertig wird“, freut sich Schulleiterin Birgit Wenninghoff.

Sechs fünfte Klassen

Im kommenden Jahr nimmt die Schule zum ersten Mal sechs neue fünfte Klassen auf. Das gemeinsame Mittagessen ist in der Mathilde-Anneke Schule Pflichtprogramm, es gehört zwingend zum Schulleben – und entsprechend wichtig ist hier alles, was sich um das Essen dreht. Die Jugendlichen essen in festen Tischgruppen, kümmern sich selbst ums Abräumen und Tischdecken.

Interims-Mensa in der Mathilde-Anneke-Schule 1/16 Foto: Matthias Ahlke

Ab dem nächsten Schulhalbjahr wird in der Mensa in eigener Regie gekocht: Dafür verantwortlich ist der schuleigene Mensaverein, in dem Eltern und Lehrer sich die Vorstandsarbeit teilen und sich eingehend mit den Kindern aus der Mensa AG beraten. Siebtklässlerin Leni Krause und Achtklässler Julius Tobinsky haben in dieser Eigenschaft kürzlich eine interessante Erfahrung gemacht.

Möglichst gesund

Als es um die Einstellung der künftigen Küchenleitung ging, zählte auch ihre Stimme. Die Bewerber in der Endauswahl ließ der Verein in einem Kochduell antreten, Leni und Julius waren dabei. Der jetzt ausgewählte neuen Küchenleiter wird ebenso wie das aktuell noch bei der bisher mit der Verpflegung beauftragten Cateringfirma beschäftige Personal wird direkt vom Verein angestellt.

Schon jetzt ist klar, dass das Essen, das auf den Tisch kommt, erstens schmecken muss, außerdem aus nachhaltig und regional erzeugten Lebensmitteln gekocht und möglichst gesund sein soll, skizziert Andrea Gottfreund, als Mutter im Verein engagiert und von Beruf Gesundheitspädagogin. Die Schülerinnen und Schüler ziehen dabei mit, erzählt Leni Krause. „Wir überlegen gerade, pro Woche einen zweiten fleischlosen Veggie-Day einzuführen“. Und Julius ergänzt: „Uns schmeckt‘s – jedenfalls meistens“.