Zwei Themen sieht der Regisseur hier behandelt: Mächtige, die von der Macht nicht lassen können, und Mächtige, die in ihrer Stellung übergriffig werden. Aktueller kann kaum ein Stück in der heutigen Zeit sein. Die „#MeToo“-Debatte lässt grüßen.

Ronny Jakubaschk, der zum ersten Mal in Münster inszeniert, schwärmt fürs Ensemble und freut sich hörbar mit ihm arbeiten zu dürfen. Der Regisseur will in seiner Arbeit zum einen die Opulenz des elisabethanischen Zeitalters anklingen lassen, aber zugleich fürs Heute offen lassen. Es wird Szenen betonenden Sound von Christoph Iacono geben.

In den Abgründen dieser Komödie spielt Shakespeare lustvoll mit den Widersprüchen von Anspruch und Wirklichkeit, mit Doppelmoral und der Verführbarkeit durch Macht. Wenn ein Verfechter von Sittenstrenge über seine eigenen Prinzipien stolpert, dann ist das in Zeiten von „#MeToo“ eine erschreckende Parallele.

Die Geschichte erzählt vom Herzog Vincentio, der die Sitten verfallen lässt und jetzt einen anderen, Angelo, als Sittenwächter einsetzt. Wie ein Feldherr zieht dieser „Engel“ mit aller Härte durch die Stadt – wie das bei „Law and Order“-Typen oft der Fall ist. Und Exempel statuieren solche Hardliner auch gerne. Claudio soll dran glauben, weil er Unzucht getrieben hat und die Verlobte schwanger ist. Deren attraktive Schwester bittet um Gnade. Kein Problem: Gegen gewisse Gefälligkeiten . . .

Ob Shakespeares Isabella oder Schnitzlers Fräulein Julie oder Schauspielerinnen in Hollywood – das Geschäft der mächtigen Männer ist ein Thema seit Jahrhunderten. Am Freitag wird ein erneuter Versuch zur Aufklärung und im besten Fall der Verbesserung gemacht.