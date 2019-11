So stellt sich die SPD den neuen Hafen-Markt vor

Kein Regalsupermarkt als Vollsortimenter, sondern eine Markthalle mit vielen kleinen Läden, Gastronomie sowie Aufenthalts- und Erlebnisqualität – so könnte sich die SPD eine Gestaltung des derzeit stillgelegten Hafen-Marktes durchaus vorstellen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Michael Jung und Robert von Olberg, Vorsitzender der SPD Münster, präsentierten am Donnerstag in einem Pressegespräch ihre Ideen für die Gestaltung des Hafen-Marktes. „Wir haben uns innerhalb der Partei und der Ratsfraktion Gedanken gemacht, wie wir Wege aus dem derzeitigen Stillstand der Baustelle am Hafen-Markt finden können“, sagte von Olberg. Es gebe dabei ein paar unveränderliche Rahmenbedingungen. Zum einen müsse der Eigentümer mit ins Boot geholt werden, zum anderen sei es nicht sinnvoll, bereits begonnene Bauten wieder abzureißen“, betonte von Olberg.

Markthallen-Projekt als Lösung?

„Wir akzeptieren selbstverständlich die wirtschaftlichen Interessen der Firma Stroetmann als Eigentümer des Grundstücks“, stellte von Olberg klar. „Wir wollen aber auch eine Lösung, die sowohl die Verkehrsproblematik berücksichtigt als auch eine, die die Anwohner akzeptieren“, sagte Jung.

Hafencenter - Chronologie eines umstrittenen Projekts 1/7 So sah es am Hansaring 2016 noch aus: Das alte Postgebäude stand noch. An seiner Stelle sollte ein Einkaufszentrum entstehen. Foto: Oliver Werner

Nach dem Abriss ist Blick vom Hansaring auf die Osmohallen freigegeben. Foto: Matthias Ahlke

Für einen Paukenschlag sorgte das Oberverwaltungsgericht Münster im April 2018: Es kippte den Bebauungsplan für das Hafencenter-Gelände. Foto: Matthias Ahlke

Die Bagger rollten trotzdem an. Foto: Matthias Ahlke

Da die Stadt die Baugenehmigung für das Hafencenter nicht zurückzog, konnten die Bauarbeiten weitergehen. Foto: Matthias Ahlke

Im Sommer 2018 wurde die Bodenplatte für das Einkaufszentrum fertig. Foto: Oliver Werner

Am 1. Februar stoppte das OVG Münster dann die Bauarbeiten, indem es die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Baugenehmigung bestätigte. Foto: Matthias Ahlke

Ähnliche Markthallen-Projekte würden in anderen Städten bereits sehr erfolgreich betrieben, erklärte Jung. Er gehe davon aus, dass der Plan zudem „hafentypischer“ sei. Das ursprünglich als Hafencenter geplante Baugebiet sei 2004 entwickelt worden. Heute seien andere Konzepte angesagt, ist Jung überzeugt.

Stroetmann antwortet SPD

Der Firma Stroetmann hat die SPD ihre Vorschläge bereits mitgeteilt. „Wir werden den Vorschlag konstruktiv prüfen“, so Max Stroetmann, geschäftsführender Gesellschafter des Investors L. Stroetmann, in einer Pressemitteilung. Mit einer konkreten Bewertung des Vorschlags hält sich Stroetmann zurück. „Wir sind immer offen für Ideen, die zu einer Lösung führen. Nach knapp 20 Jahren Vorgeschichte verbieten sich Schnellschüsse bei diesem Projekt.“

Die Bürger will die SPD bei einer Veranstaltung am kommenden Dienstag (19. November) um 19.30 Uhr im Bennohaus über die Pläne informieren. Die Vorschläge will die SPD zunächst im Planungs-, dem Haupt- und Finanzausschuss und am 11. Dezember im Rat vorstellen und hofft dann auch auf Unterstützung durch die anderen Parteien.