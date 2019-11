Münster -

Zu einer großräumigen Evakuierung des Bahnhofsbereiches in Münster könnte es am kommenden Montag kommen. Grund ist ein möglicher Blindgänger auf einem Baugrundstück an der Von-Steuben-Straße. Sollte sich der Verdacht bestätigen, kommt es neben Straßensperrungen auch zu Zugausfällen, teilte die Stadt Münster am Freitag mit.