„Kunst gegen Bares“ in der Alexianer Waschküche

Münster -

Drei Mal wurde in Münster bereits das „Kapitalistenschwein des Jahres“ gekürt. Am Samstag (16. November) wird beim Finale der Show „Kunst gegen Bares“ nun der vierte Sieger gekürt. Zu Gast in der Alexianer Waschküche sind alle Gewinner der vergangenen Monate.