Nach einem Einbruch in ein Kinder- und Jugendhospiz an der Straße Sankt-Mauritz-Freiheit 24 sind die Diebe Ermittlungen zufolge mit dem gestohlenen "Königskinder"-Smart in Münster unterwegs, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Bei dem Einbruch entwendeten sie neben mehreren Laptops den Originalschlüssel und flüchteten mit dem weißen Wagen mit der auffälligen Folierung. Hinweise zu dem Smart nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.