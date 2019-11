Viele Passanten, die in diesen Tagen an der Promenaden-Gräfte an der Kleimannstraße im Kreuzviertel vorbei kommen, greifen erst zu ihrem Smartphone, um Fotos zu machen – und dann ganz schnell an ihre Nase. Denn das Gewässer hat sich nicht nur, wieder einmal, lila verfärbt – jetzt stinkt es auch noch. Nach Schwefel.